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Чиновница ГНС продала имущество в Крыму и купила элитную недвижимость в Киеве: ДБР провело обыски

13:36, 26 июня 2023
Руководитель одного из региональных управлений налоговой покупала элитную недвижимость в Киеве и платила налоги в рф.
Чиновница ГНС продала имущество в Крыму и купила элитную недвижимость в Киеве: ДБР провело обыски
Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители провели обыски у руководителя регионального подразделения Государственной налоговой службы, которая покупала элитную недвижимость в Киеве и уплачивала налоги в рф. Об этом сообщает Госбюро расследований и Офис Генпрокурора.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по незаконному обогащению чиновницы.

Установлено, что мать налоговика в 2023 году приобрела право собственности на квартиру и два паркоместа в одном из элитных жилых комплексов Киева.

По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет 12 млн. гривен, что существенно превышает официальные доходы как самой чиновницы, так и ее матери.

Кроме того, чиновник через знакомую продала свою квартиру и два земельных участка в АР Крым, но эти деньги также не могли покрыть покупку элитной недвижимости в Киеве.

Вырученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет мужчины фигурантки в российском банке, находящемся под санкциями Украины и ЕС. Также налоговица уплатила налоги в бюджет рф за реализацию этого имущества.

По данным СМИ, речь идет об руководительнице Черниговской налоговой Людмиле Слотюк.

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