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Як можна отримати виписку про реєстраційні дані ФОП

23:03, 3 липня 2023
Відомості з ЄДР надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи у паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційної справи у паперовій формі.
Як можна отримати виписку про реєстраційні дані ФОП
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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, як можна отримати виписку про реєстраційні дані ФОПа.

«Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, регулюються Законом України від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №755), нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону №755.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (п. 7 ст. 1 Закону №755).

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону №755 відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом №755, за їх надання стягується плата.

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджено наказом Мінюсту від 05.05.2023 №1692/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Порядок №1692/5), який встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з ЄДР, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ, форму та зміст виписки, витягу з ЄДР, а також права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Згідно з п. 2 розд. І Порядку №1692/5 надавач відомостей з ЄДР – державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністратор центру надання адміністративних послуг або помічник нотаріуса, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля – посадова особа територіального органу Мінюсту.

Відомості з ЄДР надаються у паперовій або електронній формі (крім випадків, передбачених абзацом другим п. 3 розд. 1 Порядок №1692/5), що мають однакову юридичну силу, за допомогою програмного забезпечення та містять обов’язкове посилання на ЄДР (абзац перший п. 3 розд. І Порядку №1692/5).

Для отримання відомостей з ЄДР у паперовій формі особа, яка бажає отримати такі відомості (далі – заявник), звертається до будь-якого суб’єкта державної реєстрації (крім Мінюсту, його територіального органу), нотаріуса, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім п. 1 розд. ІІ Порядку №1692/5 (абзац перший п. 1 розд. ІІ Порядку №1692/5).

У разі коли заявник бажає отримати документи, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, він звертається до суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційну справу у паперовій формі (абзац другий п. 1 розд. ІІ Порядку №1692/5).

У разі коли заявник бажає отримати виписку з ЄДР для проставлення апостиля, він звертається до територіального органу Мінюсту (абзац третій п. 1 розд. ІІ Порядку №1692/5).

Пунктом 1 розд. ІІІ Порядку №1692/5 визначено, що відомості з ЄДР в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), а також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу ЄДР на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього реєстру, надаються заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.

Відомості з ЄДР надаються за допомогою програмного забезпечення цього реєстру шляхом зазначення заявником параметрів пошуку, завантаження сформованих програмним забезпеченням ЄДР відомостей з цього реєстру в електронній формі для їх подальшого використання, у тому числі друку (п. 2 розд. ІІІ Порядку №1692/5).

За надання відомостей з ЄДР у випадках, передбачених Законом України №755, справляється плата (п. 6 розд. І Порядку №1692/5).

Безоплатний доступ до відомостей з ЄДР в електронній формі надається до відомостей, передбачених ст. 9 Закону №755, що містяться в ЄДР (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) (п. 2 розд. ІV Порядку №1692/5).

Відомості з ЄДР надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи у паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційні справи у паперовій формі (п. 7 розд. І Порядку №1692/5).

Докладна інформація щодо отримання відомостей з ЄДР міститься на вебпорталі Мін'юсту. Вхід здійснюється після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису», — йдеться роз’ясненні.

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