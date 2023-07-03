Держприкордонслужба попередила про великі черги на кордоні з Польщею

Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей.

На кордоні з Польщею зафіксовано великі черги. Головною причиною збільшення пасажиропотоку є початок сезону відпусток і канікул. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Зазначається, що вчора західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) в обох напрямках перетнула рекордна з березня 2022 року кількість подорожуючих - 119 тисяч людей ти 21 тисяча транспортних засобів.

Як заявили в ДПСУ, найактивніше подорожуючі прямують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тисяч осіб.

Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують за можливості, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей.

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