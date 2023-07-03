Госпогранслужба предупредила о больших очередях на границе с Польшей

Гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, рекомендуют выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

На границе с Польшей зафиксированы большие очереди. Главной причиной увеличения пассажиропотока является начало сезона отпусков и каникул. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что вчера западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) в обоих направлениях пересекло рекордное с марта 2022 года количество путешествующих - 119 тысяч человек и 21 тысяча транспортных средств.

Как заявили в ГПСУ, наиболее активно путешественники следуют через границу с Польшей. Так, за минувшие сутки его пересекли 75 тысяч человек.

Гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, рекомендуют по возможности выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

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