В Україні змінено термін проведення атестації робочих місць за умовами праці

За рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, атестація робочих місць за умовами праці може проводитись протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Державна служба України з питань праці повідомила, що змінено термін проведення атестації робочих місць за умовами праці на період воєнного стану. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 660 внесено зміну до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442.

Тепер, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, атестація робочих місць за умовами праці може проводитись протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування», - сказано у повідомленні.

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