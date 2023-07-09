В Украине изменен срок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

По решению работодателя, согласованному с профсоюзом, аттестация рабочих мест по условиям труда может проводиться в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что изменен срок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на период военного положения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.06.2023 №660 внесено изменение в пункт 4 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.1992 года №442.

Теперь, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, аттестация рабочих мест по условиям труда может проводиться в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Результаты аттестации, проведенной до введения военного положения в Украине, продолжают действовать и используются в период военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.