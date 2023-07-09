Пожежа на АЗС: оприлюднили відео, як автомобіль на швидкості врізався в колонку

З'явилося відео, як автомобіль на швидкості влетів в АЗС у Києві, після чого почалася пожежа.

Як раніше повідомлялося, 9 липня на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС.

Згодом в мережі з’явилося відео, як розпочалася пожежа.

На відео видно, що легковий автомобіль на великій швидкості влетів в АЗС після чого відбулося займання колонки заправки. Далі вогонь перекинувся на інші колонки та будівлю заправки.

«За попередніми даними, кермач автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання. Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога. Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів», - повідомили у столичній поліції.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Також повідомлялося, що у результаті пожежі постраждали три людини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.