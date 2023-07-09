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  1. В Украине

Пожар на АЗС: обнародовали видео, как автомобиль на скорости врезался в колонку

19:03, 9 июля 2023
Появилось видео, как автомобиль на скорости влетел в АЗС в Киеве, после чего начался пожар.
Пожар на АЗС: обнародовали видео, как автомобиль на скорости врезался в колонку
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Как ранее сообщалось, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС.

Позже в сети появилось видео, как начался пожар.

На видео видно, что легковой автомобиль на большой скорости влетел в АЗС, после чего произошло возгорание колонки заправки. Затем огонь перекинулся на другие колонки и здание заправки.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди», 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время известно о трех пострадавших, в том числе водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги разной степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Также в результате пожара повреждены несколько транспортных средств», - сообщили в столичной полиции.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Также сообщалось, что в результате пожара пострадали три человека.

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