Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку

Марк Рютте передал королю Нидерландов заявление об отставке.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил короля Виллема-Александра и передал ему заявление об отставке, утверждает Associated Press.

Король Нидерландов Виллем-Александр вернулся с семейного отдыха в Греции, чтобы встретиться с Рютте, который приехал во дворец, чтобы объяснить политический кризис, свергнувший его правительство.

Встреча короля Нидерландов и Рютте длилась более часа.

Отметим, при этом Рютте согласился возглавить временное правительство до новых выборов, которые ожидаются в середине ноября.

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