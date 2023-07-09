Путин отстранил Герасимова от командования войсками в Украине — СМИ

По данным СМИ, заменить Герасимова должен Михаил Теплинский.

Фото: krymr.com

Российский диктатор Путин отстранил генерала Валерия Герасимова от командования оккупационными войсками в Украине. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, диктатор заменит Герасимова генерал-полковником Михаилом Теплинским, командовавшим воздушно-десантными войсками. В то же время Герасимов якобы и дальше будет руководить армией захватчиков как начальник Генштаба вс рф.

Эту информацию в Кремле еще официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в рф генерала Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней.

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