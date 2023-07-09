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НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

Судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по результатам оценивания, оценят еще раз

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому будет продолжено оценивание судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по представлению ВККС.

Депутаты хотят снова разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета: есть условия

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменять стоимость строительства и ремонтов, финансируемых государством и начатых во время карантина или военного положения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

  1. В мире

Путин отстранил Герасимова от командования войсками в Украине — СМИ

18:03, 9 июля 2023
По данным СМИ, заменить Герасимова должен Михаил Теплинский.
Путин отстранил Герасимова от командования войсками в Украине — СМИ
Фото: krymr.com
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Российский диктатор Путин отстранил генерала Валерия Герасимова от командования оккупационными войсками в Украине. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, диктатор заменит Герасимова генерал-полковником Михаилом Теплинским, командовавшим воздушно-десантными войсками. В то же время Герасимов якобы и дальше будет руководить армией захватчиков как начальник Генштаба вс рф.

Эту информацию в Кремле еще официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в рф генерала Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней.

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