Путін відсторонив Герасимова від командування військами в Україні — ЗМІ

За даними ЗМІ, замінити Герасимова має Михайло Теплинський.

Фото: krymr.com

Російський диктатор Путін усунув генерала Валерія Герасимова від командування окупаційними військами в Україні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За даними ЗМІ, диктатор замінить Герасимова генерал-полковником Михайлом Теплинським, який командував повітрянодесантними військами. У той же час Герасимов нібито й надалі керуватиме армією загарбників як начальник Генштабу вс рф.

Зазначимо, цю інформацію у Кремлі ще офіційно не підтвердили.

Раніш повідомлялося, що в рф генерала Суровікіна затримали і допитували протягом кількох днів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.