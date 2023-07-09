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НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям, топ-посадовцям до остаточної відмови від бізнесу чи виходу зі складу наглядових рад.

Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Депутати хочуть знову дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету: є умови

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінювати вартість будівництва та ремонтів, які фінансуються державою та розпочаті під час карантину чи воєнного стану.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

  1. У світі

Путін відсторонив Герасимова від командування військами в Україні — ЗМІ

18:03, 9 липня 2023
За даними ЗМІ, замінити Герасимова має Михайло Теплинський.
Путін відсторонив Герасимова від командування військами в Україні — ЗМІ
Фото: krymr.com
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Російський диктатор Путін усунув генерала Валерія Герасимова від командування окупаційними військами в Україні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За даними ЗМІ, диктатор замінить Герасимова генерал-полковником Михайлом Теплинським, який командував повітрянодесантними військами. У той же час Герасимов нібито й надалі керуватиме армією загарбників як начальник Генштабу вс рф.

Зазначимо, цю інформацію у Кремлі ще офіційно не підтвердили.

Раніш повідомлялося, що в рф генерала Суровікіна затримали і допитували протягом кількох днів.

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