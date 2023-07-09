Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав у відставку

Марк Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра та передав йому заяву про відставку, стверджує Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Олександр повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, що повалила його уряд.

Зустріч короля Нідерландів і Рютте тривала понад годину.

При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових виборів, які очікуються в середині листопада.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.