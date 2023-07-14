Кабмін ухвалив стратегію розбудови телемедицини в Україні

Стратегія розбудови телемедицини в Україні була розроблена у співпраці з міжнародними партнерами.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 14 липня Кабінет міністрів України ухвалив стратегію розбудови телемедицини в країні. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

«Телемедицина в Україні сьогодні набуває активного розвитку: до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, поставлено близько 4 тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів. В областях почали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами в рамках надання екстреної медичної допомоги тощо», – зазначає голова МОЗ Віктор Ляшко.

Стратегія розбудови телемедицини в Україні була розроблена у співпраці та за технічної підтримки проєкту LHSS|USAID.

Раніше ми писали, що Рада зробила перший крок до розвитку телемедицини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.