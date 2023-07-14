Кабмин принял стратегию развития телемедицины в Украине

Стратегия развития телемедицины в Украине была разработана в сотрудничестве с международными партнерами.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 14 июля Кабинет министров Украины принял стратегию развития телемедицины в стране. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

«Телемедицина в Украине сегодня приобретает активное развитие: в учреждениях здравоохранения, оказывающие первичную медицинскую помощь, поставлено около 4 тысяч мобильных телемедицинских аппаратно-диагностических комплексов. В областях начали работу региональные центры телемедицины, организовано телеконсультирование по отдельным направлениям в рамках оказания экстренной медицинской помощи и тому подобное», – отмечает глава Минздрава Виктор Ляшко.

Стратегия развития телемедицины в Украине была разработана в сотрудничестве и при технической поддержке проекта LHSS | USAID.

Ранее сообщалось, что Рада сделала первый шаг к развитию телемедицины.

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