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Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

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Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. В Україні

Збували зброю та незаконно переправляли чоловіків через кордон: судитимуть злочинну групу

07:31, 18 липня 2023
Злочинна група, яка незаконно переправляла чоловіків через кордон, також збувала наркотики та підроблені долари.
Збували зброю та незаконно переправляли чоловіків через кордон: судитимуть злочинну групу
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно групи осіб за обвинуваченням у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вибухових пристроїв та недоторканності державних кордонів. Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Згідно з матеріалами слідства, четверо уродженців міста Києва, двоє з яких раніше судимі за вчинення тяжких злочинів, налагодили на території столиці незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну. Також вони займалися збутом підроблених доларів США та вибухових пристроїв.

 «Крім того, зловмисники у період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв благодійної організації, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях».

 Вартість такої послуги для осіб, які планували виїхати за кордон, становила 5 600 доларів США. 

 Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки, в ході яких задокументовано збут ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1 та підроблених доларів США», - сказано у повідомленні.

 За результатами проведених обшуків вилучено засоби для фасування наркотичних засобів, електронні ваги, чорнові записи, підготовлені до збуту психотропні речовини, прекурсори для їх виготовлення, автомат «АК-74», патрони калібру 5,6 мм, ручні осколкові гранати.

Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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