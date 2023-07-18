Сбывали оружие и незаконно переправляли мужчин через границу: будут судить преступную группу

Преступная группа, которая незаконно переправляла мужчин через границу, также сбывала наркотики и поддельные доллары.

В суд направлен обвинительный акт в отношении группы лиц по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, прекурсоров, взрывных устройств и неприкосновенности государственных границ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, четверо уроженцев Киева, двое из которых ранее судимы за совершение тяжких преступлений, наладили на территории столицы незаконное производство и хранение с целью сбыта психотропного вещества амфетамина. Также они занимались сбытом поддельных долларов и взрывных устройств.

«Кроме того, злоумышленники в период военного положения предлагали мужчинам призывного возраста уехать за границу под видом водителей благотворительной организации, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи через систему «Шлях».

Стоимость такой услуги для лиц, планировавших уехать за границу, составляла 5 600 долларов США.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители провели 3 оперативные закупки, в ходе которых задокументирован сбыт ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1 и поддельных долларов США», - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков изъяты средства для фасовки наркотических средств, электронные весы, черновые записи, подготовленные к сбыту психотропные вещества, прекурсоры для их изготовления, автомат «АК-74», патроны калибра 5,6 мм, ручные осколочные гранаты.

Подозреваемым инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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