На Миколаївщині затримали колаборантку, яка готувала повітряну атаку по «центрах прийняття рішень»

Інформацію вона передавала через «зв’язкового» родича, ексберкутівцю, який наразі працює на ворога у у тимчасово захопленому Криму.

Фото: СБУ

СБУ запобігла новій спробі окупантів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині.

Під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території регіону затримали агентку головного управління генерального штабу зс рф, повідомляє СБУ.

Зазначається, що її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через «зв’язкового».

Як повідомляється, ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі «Беркут», а наразі перебуває у складі окупаційної поліції рф у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське гру дистанційно залучило до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

Фігурантці повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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