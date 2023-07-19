В Николаевской области задержали коллаборантку, которая готовила воздушную атаку по «центрам принятия решений»

Информацию она передавала через «связного» родственника, экс-беркутовца, работающего на врага во временно захваченном Крыму.

Фото: СБУ

СБУ предотвратила новую попытку окупантов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны на Николаевщине.

Во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовой территории региона задержали агента главного управления генерального штаба вс рф, сообщает СБУ.

Отмечается, что ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

Полученную информацию она передавала российской спецслужбе через «связную».

Как сообщается, им оказался ее близкий родственник, ранее проходивший службу в расформированном спецподразделении «Беркут», а в настоящее время находящийся в составе оккупационной полиции рф во временно захваченном Крыму.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору.

По данным следствия, вражеским информатором оказалась местная жительница, которую российское гру дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Фигурантке сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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