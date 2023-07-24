Ексдиректора КП «Запоріжринок» судитимуть за розтрату держбюджету та хабарництво

Сума збитків міській громаді Запоріжжя становить понад 530 тисяч грн.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 42-річного депутата Запорізької міської ради VIII скликання за фактом розтрати коштів Запорізької міської територіальної громади та комунального підприємства «Запоріжринок», яке він очолював, а також за фактами систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що під час проведення публічних закупівель експосадовець укладав завідомо збиткові для комунального підприємства договори, незаконно відхиляв умови товариств, які пропонували більш вигідні пропозиції та систематично, за хабарі, приймав рішення на користь інших суб’єктів господарювання.

Протиправні дії обвинуваченого спричинили збитки у сумі понад 530 тисяч грн міській громаді Запоріжжя та очолюваному ним комунальному підприємству.

Сума неправомірної вигоди, яку одержав фігурант, становить близько 140 тисяч грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Тепер підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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