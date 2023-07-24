Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС затвердила кодовані результати 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів

Дев’ять кандидатів на посади суддів допустили порушення під час кваліфікаційного іспиту – вони дискваліфіковані.

В «Слузі народу» очікують, що відновлять декларування посадовців до жовтня, - підсумки засідання фракції

Відновлення декларування чиновників обговорили на фракції «Слуги народу».

На держслужбі потрібні молоді фахівці, державі потрібне кадрове омолодження – НАДС

Молоді пропонують спробувати сили на державній службі та пройти стажування в держустановах.

Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

Кабмін пропонує визначити обсяги фінансування на цифровізацію судів, Вищої ради правосуддя та побудову ЄСІТС

Загалом на заходи з цифровізації системи правосуддя, на думку Мінцифри, у 2023 році вистачить 315 млн грн.

  1. В Україні

Ексдиректора КП «Запоріжринок» судитимуть за розтрату держбюджету та хабарництво

13:47, 24 липня 2023
Сума збитків міській громаді Запоріжжя становить понад 530 тисяч грн.
Ексдиректора КП «Запоріжринок» судитимуть за розтрату держбюджету та хабарництво
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 42-річного депутата Запорізької міської ради VIII скликання за фактом розтрати коштів Запорізької міської територіальної громади та комунального підприємства «Запоріжринок», яке він очолював, а також за фактами систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що під час проведення публічних закупівель експосадовець укладав завідомо збиткові для комунального підприємства договори, незаконно відхиляв умови товариств, які пропонували більш вигідні пропозиції та систематично, за хабарі, приймав рішення на користь інших суб’єктів господарювання.

Протиправні дії обвинуваченого спричинили збитки у сумі понад 530 тисяч грн міській громаді Запоріжжя та очолюваному ним комунальному підприємству.

Сума неправомірної вигоди, яку одержав фігурант, становить близько 140 тисяч грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Тепер підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області