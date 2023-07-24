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  1. В Украине

Экс-директора КП «Запорожрынок» будут судить за растрату госбюджета и взяточничество

13:47, 24 июля 2023
Сумма убытков городской общине Запорожья составляет более 530 тысяч грн.
Экс-директора КП «Запорожрынок» будут судить за растрату госбюджета и взяточничество
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего депутата Запорожского городского совета VIII созыва по факту растраты средств Запорожской городской территориальной общины и коммунального предприятия «Запорожрынок», которое он возглавлял, а также по фактам систематического получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что во время проведения публичных закупок экс-чиновник заключал заведомо убыточные для коммунального предприятия договоры, незаконно отклонял условия обществ, которые предлагали более выгодные предложения и систематически, за взятки, принимал решения в пользу других субъектов хозяйствования.

Противоправные действия обвиняемого повлекли убытки в сумме более 530 тысяч грн городской общине Запорожья и возглавляемому им коммунальному предприятию.

Сумма неправомерной выгоды, которую получил фигурант, составляет около 140 тысяч грн.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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