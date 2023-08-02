Привласнили понад 15 млн грн: працівники медцентру організували злочинну схему

Організував протиправну діяльність 43-річний директор установи та залучив у спільники інших працівників та сімейних лікарів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що працівники медичного центру організували злочинну схему, в результаті якої протиправно отримували фінансування з державного бюджету за нібито надані послуги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організував протиправну діяльність 43-річний директор установи та залучив у спільники інших працівників та сімейних лікарів.

Поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, а також опитали понад дві тисячі свідків та пацієнтів. У результаті проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що медична установа подавала до Національної служби здоров’я України відомості з недостовірними даними щодо видів та кількості наданих медичних послуг. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази, потужностей та персоналу, центр не міг надавати відображену у відомостях кількість медичних послуг.

Унаслідок зловживання своїм службовим становищем порушники заволоділи 15 мільйонами гривень з державного бюджету та в подальшому розподілили їх між собою.

Фігурантам інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 і 3 статті 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 4 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 4 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

- ч. 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

«Наразі накладено арешт на майно фігурантів на загальну суму понад 60 мільйонів гривень, з яких – майже 8 мільйонів уже передано в управління АРМА.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти передано на розгляд суду», - сказано у повідомленні.

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