Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін виклав у новій редакції Положення про Державний реєстр географічних назв

Держателем Державного реєстру є Держгеокадастр.

Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

  1. В Україні

Привласнили понад 15 млн грн: працівники медцентру організували злочинну схему

17:00, 2 серпня 2023
Організував протиправну діяльність 43-річний директор установи та залучив у спільники інших працівників та сімейних лікарів.
Привласнили понад 15 млн грн: працівники медцентру організували злочинну схему
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що працівники медичного центру організували злочинну схему, в результаті якої протиправно отримували фінансування з державного бюджету за нібито надані послуги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організував протиправну діяльність 43-річний директор установи та залучив у спільники інших працівників та сімейних лікарів.

Поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, а також опитали понад дві тисячі свідків та пацієнтів. У результаті проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що медична установа подавала до Національної служби здоров’я України відомості з недостовірними даними щодо видів та кількості наданих медичних послуг. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази, потужностей та персоналу, центр не міг надавати відображену у відомостях кількість медичних послуг.

Унаслідок зловживання своїм службовим становищем порушники заволоділи 15 мільйонами гривень з державного бюджету та в подальшому розподілили їх між собою.

Фігурантам інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 і 3 статті 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 4 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 4 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

- ч. 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

«Наразі накладено арешт на майно фігурантів на загальну суму понад 60 мільйонів гривень, з яких – майже 8 мільйонів уже передано в управління АРМА.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти передано на розгляд суду», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду