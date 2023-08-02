Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин изложил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий

Держателем Государственного реестра является Госгеокадастр.

Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

  1. В Украине

Присвоили более 15 млн грн: работники медцентра организовали преступную схему

17:00, 2 августа 2023
Организовал противоправную деятельность 43-летний директор и привлек в сообщники других работников и семейных врачей.
Присвоили более 15 млн грн: работники медцентра организовали преступную схему
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что работники медицинского центра организовали преступную схему, в результате которой противоправно получали финансирование из государственного бюджета за якобы предоставленные услуги. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организовал противоправную деятельность 43-летний директор и привлек в сообщники других работников и семейных врачей.

Полицейские провели 17 санкционированных обысков в служебных кабинетах и местах проживания фигурантов, а также опросили более двух тысяч свидетелей и пациентов. В результате проведения следственных действий правоохранители выяснили, что медицинское учреждение подавало в Национальную службу здоровья Украины сведения с недостоверными данными о видах и количестве предоставленных медицинских услуг. Учитывая отсутствие материально-технической базы, мощностей и персонала, центр не мог предоставлять отраженное в ведомостях количество медицинских услуг.

В результате злоупотребления своим служебным положением нарушители завладели 15 миллионами гривен из государственного бюджета и в дальнейшем распределили их между собой.

Фигурантам инкриминировано совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:

- ч. 2 и 3 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

- ч. 4 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

- ч. 4 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

- ч. 3 статьи 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

«В настоящее время наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более 60 миллионов гривен, из которых – почти 8 миллионов уже передано в управление АРМА.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительные акты переданы на рассмотрение суда», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду