Присвоили более 15 млн грн: работники медцентра организовали преступную схему

Организовал противоправную деятельность 43-летний директор и привлек в сообщники других работников и семейных врачей.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что работники медицинского центра организовали преступную схему, в результате которой противоправно получали финансирование из государственного бюджета за якобы предоставленные услуги. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организовал противоправную деятельность 43-летний директор и привлек в сообщники других работников и семейных врачей.

Полицейские провели 17 санкционированных обысков в служебных кабинетах и местах проживания фигурантов, а также опросили более двух тысяч свидетелей и пациентов. В результате проведения следственных действий правоохранители выяснили, что медицинское учреждение подавало в Национальную службу здоровья Украины сведения с недостоверными данными о видах и количестве предоставленных медицинских услуг. Учитывая отсутствие материально-технической базы, мощностей и персонала, центр не мог предоставлять отраженное в ведомостях количество медицинских услуг.

В результате злоупотребления своим служебным положением нарушители завладели 15 миллионами гривен из государственного бюджета и в дальнейшем распределили их между собой.

Фигурантам инкриминировано совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:

- ч. 2 и 3 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

- ч. 4 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

- ч. 4 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

- ч. 3 статьи 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

«В настоящее время наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более 60 миллионов гривен, из которых – почти 8 миллионов уже передано в управление АРМА.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительные акты переданы на рассмотрение суда», - говорится в сообщении.

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