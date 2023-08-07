На узбережжя Одещини шторм виніс міну: вона здетонувала у відкритому морі

Вибух зафіксували на відстані понад кілометр від урізу води.

На узбережжя Одеської області шторм виніс морську міну. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що міна самовільно здетонувала у відкритому морі.

Вибух зафіксували на відстані понад кілометр від урізу води.

У Силах оборони півдня зазначили, що мінна небезпека залишається високою.

Раніше у ДСНС розповіли, як правильно говорити з дітьми про мінну безпеку.

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