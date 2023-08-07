На узбережжя Одещини шторм виніс міну: вона здетонувала у відкритому морі

На узбережжя Одеської області шторм виніс морську міну. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що міна самовільно здетонувала у відкритому морі.
Вибух зафіксували на відстані понад кілометр від урізу води.
У Силах оборони півдня зазначили, що мінна небезпека залишається високою.
Раніше у ДСНС розповіли, як правильно говорити з дітьми про мінну безпеку.
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