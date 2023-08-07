На побережье Одесской области шторм вынес мину: она сдетонировала в открытом море

На побережье Одесской области шторм вынес морскую мину. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Отмечается, что мина самопроизвольно сдетонировала в открытом море.
Взрыв зафиксировали на расстоянии более километра от уреза воды.
В Силах обороны юга отметили, что минная опасность остается высокой.
Ранее в ГСЧС рассказали, как правильно говорить с детьми о минной безопасности.
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