На побережье Одесской области шторм вынес мину: она сдетонировала в открытом море

Взрыв зафиксировали на расстоянии более километра от уреза воды.

На побережье Одесской области шторм вынес морскую мину. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что мина самопроизвольно сдетонировала в открытом море.

Взрыв зафиксировали на расстоянии более километра от уреза воды.

В Силах обороны юга отметили, что минная опасность остается высокой.

Ранее в ГСЧС рассказали, как правильно говорить с детьми о минной безопасности.

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