Парламент України закликав іноземні держави обмежити в’їзд спортсменам з рф та білорусі

Парламент проголосував за проєкт постанови щодо обмеження в'їзду на територію інших держав спортсменів з рф та білорусі.

Джерело фото: Мінфін

Під час засідання 10 серпня Верховна Рада звернулася до лідерів та парламентів інших держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

На засіданні парламент проголосував за проєкт постанови «Про звернення Верховної Ради України до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям» №9409.

«За» – 306 народних обранців.

Крім того, Рада закликала Емманюеля Макрона і всіх відповідальних осіб не допустити на свою територію росіян та білорусів, які прикриваючись спортом та ширять свою пропаганду.

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