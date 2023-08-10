Парламент Украины призвал иностранные государства ограничить въезд спортсменам из рф и белоруссии

Парламент проголосовал за проект постановления об ограничении въезда на территорию других государств спортсменов из рф и белоруссии.

Источник фото: Минфин

Во время заседания 10 августа Верховная Рада обратилась к лидерам и парламентам других государств по ограничению въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям, - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

На заседании парламент проголосовал за проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к лидерам и парламентам иностранных государств по ограничению въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям» №9409.

«За» – 306 народных избранников.

Кроме того, Рада призвала Эмманюэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию россиян и белорусов, которые прикрываясь спортом и распространяют свою пропаганду.

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