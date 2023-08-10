В Україні пропонують штрафувати за російську музику в громадських місцях

Відповідний проєкт Закону вже зареєстровано.

Зображення: freepik.com

В Україні пропонують ввести штрафи за використання російського музичного продукту у закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Відповідний проєкт Закону про внесення змін до ст.155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (реєстр. № 9547 від 01.08.2023) вже зареєстровано. Наразі він опрацьовується в комітеті.

Законопроєкт передбачає штрафи за порушення від трьохсот до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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