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Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

  1. В Украине

В Украине предлагают штрафовать за российскую музыку в общественных местах

22:21, 10 августа 2023
Соответствующий проект Закона уже зарегистрировано.
В Украине предлагают штрафовать за российскую музыку в общественных местах
Изображение: freepik.com
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В Украине предлагают ввести штрафы за использование российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг.

Соответствующий проект Закона о внесении изменений в ст.155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (регистр. № 9547 от 01.08.2023) уже зарегистрировано. В настоящее время он прорабатывается в комитете.

Законопроект предусматривает штрафы за нарушение от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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