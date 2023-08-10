В Украине предлагают штрафовать за российскую музыку в общественных местах

Соответствующий проект Закона уже зарегистрировано.

Изображение: freepik.com

В Украине предлагают ввести штрафы за использование российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг.

Соответствующий проект Закона о внесении изменений в ст.155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (регистр. № 9547 от 01.08.2023) уже зарегистрировано. В настоящее время он прорабатывается в комитете.

Законопроект предусматривает штрафы за нарушение от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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