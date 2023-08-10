В результате ракетного удара россиян по Запорожью погибли две музыкантки, которые выступлениями собирали средства на ВСУ

Юные музыкантки дуэта «Similar girls» погибли в результате ракетного удара россиян.

Источник фото: Матвеевский сельский центр культуры и досуга

В результате ракетного удара по Запорожью пострадали две погибшие юные музыкантки, которые проводили сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины во время выступлений. Трагическое событие подтвердили в Матвеевском сельском центре культуры и досуга.

«В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки – Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас», – говорится в сообщении.

Погибшие девушки начинали свой творческий путь отдельно, но впоследствии объединились, создав дуэт «Similar girls». Они также были активными участниками группы «Gems», специализируясь на исполнении кавер-версий известных композиций.

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