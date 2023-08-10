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В Раде заблокировали подписание закона о возвращении ВСП функции по рассмотрению жалоб на судей

Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

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Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

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В Национальный музей истории Украины передали уникальный артефакт ІІІ века, фото

15:31, 10 августа 2023
Аналоги найденной старожитности — самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.
В Национальный музей истории Украины передали уникальный артефакт ІІІ века, фото
Источник фото: npu.gov.ua
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Нацполиция передала на хранение в Национальный музей истории Украины уникальное украшение ІІІ века.

Так, в феврале этого года полицейские изъяли сокровище после его незаконной продажи на интернет-форуме.

Аналоги найденной старожитности — самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции, отметили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Эксперты музея провели атрибутацию археологической находки и определили достоверность и подлинность ее происхождения. 8 августа правоохранители передали Национальному музею истории Украины на ответственное хранение пояс ІІІ века, который в ближайшее время можно будет увидеть на представленной выставке. Памятку связывают с военной культурой древних германцев, которые в то время мигрировали через территорию современной Украины.

Источник фото: npu.gov.ua

 

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