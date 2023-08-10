Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Система ВЛК працює негідно та аморально», — Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

Рада ухвалила закон про цифровий контент та цифрові послуги: яка відповідальність за порушення прав споживачів

В Україні удосконалять механізму застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог нового закону про цифровий контент та цифрові послуги.

У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання

У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

«Крок до руйнування стереотипу «б’є – значить любить», - у «Слузі народу» прокоментували законопроект про скасування заборони на розірвання шлюбу під час вагітності

Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

  1. Фото
  2. / В Україні

В Національний музей історії України передали унікальний артефакт ІІІ століття, фото

15:31, 10 серпня 2023
Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.
В Національний музей історії України передали унікальний артефакт ІІІ століття, фото
Джерело фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нацполіція передала на зберігання до Національного музею історії України унікальну прикрасу ІІІ століття.

Так, у лютому цього року поліцейські вилучили скарб після його незаконного продажу на інтернет-форумі.

Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції, зазначили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження. 8 серпня правоохоронці передали Національному музею історії України на відповідальне зберігання пояс ІІІ століття, який у найближчому часі можна буде побачити на представленій виставці. Памʼятку пов’язують із військовою культурою давніх германців, які в той час мігрували через територію сучасної України.

Джерело фото: npu.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду