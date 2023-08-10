В Національний музей історії України передали унікальний артефакт ІІІ століття, фото

Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Джерело фото: npu.gov.ua

Нацполіція передала на зберігання до Національного музею історії України унікальну прикрасу ІІІ століття.

Так, у лютому цього року поліцейські вилучили скарб після його незаконного продажу на інтернет-форумі.

Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції, зазначили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження. 8 серпня правоохоронці передали Національному музею історії України на відповідальне зберігання пояс ІІІ століття, який у найближчому часі можна буде побачити на представленій виставці. Памʼятку пов’язують із військовою культурою давніх германців, які в той час мігрували через територію сучасної України.

Джерело фото: npu.gov.ua

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