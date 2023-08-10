Work.ua припиняє співпрацю з компаніями та брендами, які працюють на російському ринку

Компанія Work.ua закликає великі рекрутингові платформи України припинити співпрацю з поплічниками російського бізнесу.

Джерело фото: Work.ua

Один з найбільших українських порталів з пошуку роботи, Work.ua, прийняв рішення припинити співпрацю з компаніями та брендами, які продовжують здійснювати свою діяльність на російському ринку. Про це повідомив співзасновник та керівник порталу Артур Міхно.

За його словами, портал довгий час виявляв терпимість та надіявся, що західні компанії покинуть російський ринок, а українські філії переконають керівництво європейських офісів про необхідність цього кроку, показавши жорстокі реалії війни в Україні. Проте сподівання реалізувалися неповною мірою.

«Півтора року повномасштабної війни довели, що ті компанії, які досі не вийшли з російського ринку, це вже точно не тому, що поки не змогли чи не встигли. Вони не хочуть. Гроші для них дорожчі, ніж життя людей. А отже, їм не має бути місця в Україні», – йдеться у заяві порталу Work.ua.

Міхно додав, що на сьогодні Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, які приносили порталу понад 5 мільйонів гривень щорічно. Також портал закликав інші великі рекрутингові платформи в Україні та всі інші бізнеси прийняти подібні заходи. А українців, які працюють у цих компаніях, закликають розглянути варіант звільнення.

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