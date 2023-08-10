Опублікований план-графік проведення документальних перевірок платників: хто до нього потрапив

Як і обіцялося, до нього потрапили три категорії підприємств.

Джерело фото: cv.tax.gov.ua

Державна податкова служба опублікувала план-графік проведення документальних перевірок платників податків на 2023 рік.

Як і обіцялося, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до нього потрапили три категорії підприємств:

виробники та торгівці підакцизними товарами;

гральні заклади;

фінансові установи.

Плани-графіки можна переглянути за посиланням – тут.

Довідник структури плану - графіка (розділ, підрозділ, група)

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