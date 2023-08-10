Опублікований план-графік проведення документальних перевірок платників: хто до нього потрапив

Державна податкова служба опублікувала план-графік проведення документальних перевірок платників податків на 2023 рік.
Як і обіцялося, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до нього потрапили три категорії підприємств:
- виробники та торгівці підакцизними товарами;
- гральні заклади;
- фінансові установи.
Плани-графіки можна переглянути за посиланням – тут.
Довідник структури плану - графіка (розділ, підрозділ, група)
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