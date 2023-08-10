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  1. В Україні

Опублікований план-графік проведення документальних перевірок платників: хто до нього потрапив

15:17, 10 серпня 2023
Як і обіцялося, до нього потрапили три категорії підприємств.
Опублікований план-графік проведення документальних перевірок платників: хто до нього потрапив
Джерело фото: cv.tax.gov.ua
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Державна податкова служба опублікувала план-графік проведення документальних перевірок платників податків на 2023 рік.

Як і обіцялося, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до нього потрапили три категорії підприємств:

  • виробники та торгівці підакцизними товарами;
  • гральні заклади;
  • фінансові установи.

Плани-графіки можна переглянути за посиланням – тут.

Довідник структури плану - графіка (розділ, підрозділ, група)

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