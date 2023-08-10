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Опубликован план-график проведения документальных проверок плательщиков: кто в него попал

15:17, 10 августа 2023
Как и обещалось, в него попали три категории предприятий.
Опубликован план-график проведения документальных проверок плательщиков: кто в него попал
Источник фото: cv.tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба опубликовала план-график по проведению документальных проверок налогоплательщиков на 2023 год.

Как и обещалось, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в него попали три категории предприятий:

  • производители и торговцы подакцизными товарами;
  • игровые заведения;
  • финансовые учреждения.

Планы-графики можно просмотреть по ссылке – здесь.

Справочник структуры плана – графика (раздел, подраздел, группа)

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