Опубликован план-график проведения документальных проверок плательщиков: кто в него попал

Как и обещалось, в него попали три категории предприятий.

Источник фото: cv.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба опубликовала план-график по проведению документальных проверок налогоплательщиков на 2023 год.

Как и обещалось, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в него попали три категории предприятий:

производители и торговцы подакцизными товарами;

игровые заведения;

финансовые учреждения.

Планы-графики можно просмотреть по ссылке – здесь.

Справочник структуры плана – графика (раздел, подраздел, группа)

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