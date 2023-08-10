Опубликован план-график проведения документальных проверок плательщиков: кто в него попал

Государственная налоговая служба опубликовала план-график по проведению документальных проверок налогоплательщиков на 2023 год.
Как и обещалось, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в него попали три категории предприятий:
- производители и торговцы подакцизными товарами;
- игровые заведения;
- финансовые учреждения.
Планы-графики можно просмотреть по ссылке – здесь.
Справочник структуры плана – графика (раздел, подраздел, группа)
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.