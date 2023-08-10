Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями и брендами, которые работают на российском рынке

Компания Work.ua призывает крупные рекрутинговые платформы Украины прекратить сотрудничество с приспешниками российского бизнеса.

Источник фото: Work.ua

Один из крупнейших украинских порталов по поиску работы, Work.ua, принял решение прекратить сотрудничество с компаниями и брендами, которые продолжают осуществлять свою деятельность на российском рынке. Об этом сообщил соучредитель и руководитель портала Артур Михно.

По его словам, портал долгое время проявлял терпимость и надеялся, что западные компании покинут российский рынок, а украинские филиалы убедят руководство европейских офисов о необходимости этого шага, показав жестокие реалии войны в Украине. Однако надежды реализовались в неполной мере.

"Полтора года полномасштабной войны доказали, что те компании, которые до сих пор не вышли с российского рынка, это уж точно не потому, что пока не смогли или не успели. Они не хотят. Деньги для них дороже, чем жизни людей. А значит, им не должно быть места в Украине", - говорится в заявлении портала Work.ua.

Михно добавил, что на сегодня Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, которые приносили порталу более 5 миллионов гривен ежегодно. Также портал призвал другие крупные рекрутинговые платформы в Украине и все другие бизнесы принять подобные меры. А украинцев, которые работают в этих компаниях, призывают рассмотреть вариант увольнения.

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