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  1. В Україні

В результаті ракетного удару росіян по Запоріжжю загинули дві музикантки, які виступами збирали кошти на ЗСУ

17:59, 10 серпня 2023
Юні музикантки дуету «Similar girls» загинули в результаті ракетного удару росіян.
В результаті ракетного удару росіян по Запоріжжю загинули дві музикантки, які виступами збирали кошти на ЗСУ
Джерело фото: Матвіївський сільський центр культури і дозвілля
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В результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві загинули юні музикантки, які проводили збір коштів на підтримку Збройних сил України під час виступів. Трагічну подію підтвердили в Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.

«Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата – Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас», – йдеться у повідомленні.

Загиблі дівчата розпочинали свій творчий шлях окремо, але згодом об'єдналися, створивши дует «Similar girls». Вони також були активними учасниками гурту «Gems», спеціалізуючись на виконанні кавер-версій відомих композицій.

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