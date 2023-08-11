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Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: тепер її зможуть ремонтувати на будь-якому підприємстві

17:06, 11 серпня 2023
До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, додали комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки.
Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: тепер її зможуть ремонтувати на будь-якому підприємстві
Фото: ukrmilitary.com
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Компоненти військової техніки та техніки подвійного призначення постачатимуться в Україну за спрощеною процедурою – без дозволу Державної служби експортного контролю. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня.

Йдеться про імпорт спеціально призначених чи модифікованих до військового використання компонентів.

«До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. В тому числі йдеться про комплектуючі для танків, БТР, спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів.

Дебюрократизація та спрощення процесу суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. Це значить, що наші захисники значно швидше отримуватимуть необхідну для перемоги броню», - розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що суворий контроль над експортом компонентів залишається, адже Україна сумлінно виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання.

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