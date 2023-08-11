Кабмин упростил импорт комплектующих для военной техники: теперь его смогут ремонтировать на любом предприятии

К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, добавили комплектующие и запчасти к наземной военной технике.

Фото: ukrmilitary.com

Компоненты военной техники и техники двойного назначения будут поставляться в Украину по упрощенной процедуре без разрешения Государственной службы экспортного контроля. Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 11 августа.

Речь идет об импорте специально предназначенных или модифицированных к военному использованию компонентов.

«К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для танков, БТР, специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты в пилотируемые летательные аппараты.

Дебюрократизация и упрощение процесса существенно усилит способности тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов. Это значит, что наши защитники будут гораздо быстрее получать необходимую для победы броню», - рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что строгий контроль над экспортом компонентов остается, потому что Украина добросовестно выполняет все взятые на себя международные обязательства.

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