Перевірки військкомів завершать до кінця кварталу – НАЗК

Наступного тижня в НАЗК оголосять чергові результати.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) планують завершити перевірки військкомів до кінця кварталу.

Про це сказав голова НАЗК Олександр Новіков, пише Укрінформ.

«Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Вже є перші результати. Наступного тижня оголосимо наступні результати», — сказав Новіков.

«Для того щоб і керівники таких центрів були доброчесними, необхідно відновити декларування і функції НАЗК з перевірки декларацій», – підкреслив Новіков.

За його словами будь-яка особа яка призначається на посаду має проходити перевірку.

Посадовець висловив сподівається, що Верховна Рада найближчим часом відновить декларування і всі, кого призначатимуть на посади в центрах комплектування, пройдуть спеціальні перевірки.

Як ми писали, НАЗК підготувало нові правила перетину кордону.

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