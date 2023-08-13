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Проверки военкомов завершат к концу квартала – НАПК

12:21, 13 августа 2023
На следующей неделе в НАПК объявят очередные результаты.
Проверки военкомов завершат к концу квартала – НАПК
Источник фото: nazk.gov.ua

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) планируют завершить проверки военнослужащих до конца квартала.

Об этом сказал глава НАПК Александр Новиков, пишет Укринформ

«Мы планируем завершить проверки до конца этого квартала. Всего 1395 военнослужащих занимают руководящие должности. Десятую часть этих военных мы сейчас проверяем. Уже есть первые результаты. На следующей неделе объявим следующие результаты», - сказал Новиков.

«Для того чтобы и руководители таких центров были добродетельными, необходимо возобновить декларирование и функции НАПК по проверке деклараций», – подчеркнул Новиков.

По его словам, любое лицо, которое назначается на должность, должно проходить проверку.

Чиновник выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время возобновит декларирование и все, кого будут назначать на должности в центрах комплектования, пройдут специальные проверки.

Как мы писали, НАПК подготовило новые правила пересечения границы.

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