Уряд скасував постанову про погодження стоянок для автотранспорту із охороною на дорогах загального користування

Низка законів не передбачають відповідного погодження, а Укравтодор та Державтоінспекція були ліквідовані.

Зображення: freepik.com

Уряд скасував зайве регулювання у галузі облаштування шляхів. Урядовці визнали нечинною постанову КМУ № 567, ухвалену у 1994 році. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 11 серпня.

Як пояснюють у Мінекономіки, у постанові йшлось про те, що підприємства, незалежно від форм власності та видів діяльності, мали погоджувати влаштування стоянок для автотранспорту із охороною на дорогах загального користування у відповідних органах Укравтодору, Мінтрансу та Державтоінспекції.

Водночас, Закони “Про дорожній рух”, “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт” та “Про автомобільні дороги” не передбачають погодження підприємствами облаштування на дорогах загального користування стоянок автотранспорту, що охороняються, та не передбачають влаштування таких стоянок в цілому. До того ж, таке погодження неможливе через те, що держоргани Укравтодор та Державтоінспекція були ліквідовані.

На сьогодні на автодорогах України стоянки для автотранспорту, що охороняються – відсутні.

Скасувати зайвий регуляторний документ рекомендували на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.