Правительство упразднило постановление о согласовании стоянок для автотранспорта с охраной на дорогах общего пользования

Ряд законов не предусматривают соответствующего согласования, а Укравтодор и Госавтоинспекция были ликвидированы.

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Правительство упразднило излишнее регулирование в области обустройства дорог. Чиновники признали недействительным постановление КМУ № 567, принятое в 1994 году. Такое решение было принято на заседании Кабмина 11 августа.

Как объясняют в Минэкономики, в постановлении говорилось, что предприятия, независимо от форм собственности и видов деятельности, должны были согласовывать устройство стоянок для автотранспорта с охраной на дорогах общего пользования в соответствующих органах Укравтодора, Минтранса и Госавтоинспекции.

В то же время, Законы "О дорожном движении", "О транспорте", "Об автомобильном транспорте" и "Об автомобильных дорогах" не предусматривают согласование предприятиями обустройства на дорогах общего пользования охраняемых стоянок автотранспорта и не предусматривают устройство таких стоянок в целом. К тому же такое согласование невозможно из-за того, что госорганы Укравтодор и Госавтоинспекция были ликвидированы.

На сегодняшний день на автодорогах Украины стоянки для автотранспорта, которые охраняются – отсутствуют.

Отменить лишний регуляторный документ рекомендовали на заседании Межведомственной рабочей группы по дерегуляции.

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