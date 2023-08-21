У Білій Церкві припинили незаконну діяльність покер-клубу та двох гральних закладів

Під час обшуків в ігрових закладах виявлено та вилучено понад 40 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, засоби для перевірки купюр та інше обладнання.

У Київській області детективи БЕБ викрили та зупинили незаконну діяльність покерного клубу та двох гральних залів. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

Зазначається, що у Білій Церкві гральні заклади працювали упродовж тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.

«Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи тим самим комендантську годину. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки за місцями розміщення нелегальних гральних закладів», - повідомили у БЕБ.

За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 40 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр, мобільні телефони та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор. Окрім того, вилучено 5 столів для гри в покер та декілька комплектів гральних фішок.

Орієнтовна вартість майна становить понад 2 млн гривень. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше ми писали, що на Київщині припинили незаконну діяльність 6 гральних закладів.

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