В Белой Церкви прекратили незаконную деятельность покер-клуба и двух игровых заведений

В ходе обысков в игровых заведениях обнаружено и изъято более 40 комплектов компьютерной техники, термопринтеры, средства для проверки купюр и другое оборудование.

В Киевской области детективы БЭБ разоблачили и остановили незаконную деятельность покерного клуба и двух игровых залов. Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

Отмечается, что в Белой Церкви игорные заведения работали в течение длительного времени без создания юридического лица, необходимых лицензий и без уплаты налогов.

«Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая тем самым комендантский час. Такая деятельность привела к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски по местам размещения нелегальных игорных заведений», - сообщили в БЭБ.

По результатам обысков обнаружено и изъято более 40 комплектов компьютерной техники, термопринтеры, видеокамеры, средства для проверки купюр, мобильные телефоны и другие товарно-материальные ценности, необходимые для организации услуг по азартным играм. Кроме того, изъято 5 столов для игры в покер и несколько комплектов игровых фишек.

Примерная стоимость имущества составляет более 2 млн гривен. Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Киевской области прекратили незаконную деятельность 6 игровых заведений.

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