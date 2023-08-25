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Кабмін виключив Міністерство економіки з переліку органів ліцензування

14:39, 25 серпня 2023
Посередництво у працевлаштуванні за кордоном виключено з переліку видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Мінекономіки.
Кабмін виключив Міністерство економіки з переліку органів ліцензування
Фото з відкритих джерел
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У п’ятницю, 25 серпня, Кабінет міністрів вніс зміни до переліку органів ліцензування. Рішення ухвалено з метою приведення переліку органів ліцензування та видів господарської діяльності, що ліцензуються, у відповідність до законодавства.

Так, Міністерство економіки виключать з переліку, як орган ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Міжвідомча робоча група з дерегуляції в січні 2023 року рекомендувала скасувати відповідну ліцензію. В березні Верховна Рада ухвалила Закон «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон», яким цей інструмент держрегулювання скасовується.

Також в переліку по-новому викладено назви деяких видів господарської діяльності, зокрема, ліцензування яких здійснює Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Визначено НКЦПФР ліцензіатом за видом господарської діяльності «професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках», а для Національної  ради з питань телебачення і радіомовлення уточнено вид господарської діяльності у сфері медіа, відповідно до ЗУ «Про медіа». Для Міндовкілля уточнено вид господарської діяльності «виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» відповідно до ЗУ «Про управління відходами». Посередництво у працевлаштуванні за кордоном виключено з переліку видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Мінекономіки», — додав представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міжвідомча робоча група з дерегуляції створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року.За час роботи МРГ загалом переглянула понад 1000 інструментів.

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