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  1. В Украине

Кабмин исключил Министерство экономики из перечня органов лицензирования

14:39, 25 августа 2023
Посредничество в трудоустройстве за рубежом исключено из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию Минэкономики.
Кабмин исключил Министерство экономики из перечня органов лицензирования
Фото из открытых источников
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В пятницу, 25 августа, Кабинет министров внес изменения в список органов лицензирования. Решение принято с целью приведения перечня лицензируемых органов лицензирования и видов хозяйственной деятельности в соответствие с законодательством.

Так, Министерство экономики Украины исключат из перечня как орган лицензирования хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции в январе 2023 рекомендовала отменить соответствующую лицензию. В марте Верховная Рада приняла Закон «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу», которым этот инструмент госрегулирования отменяется.

Также в перечне по-новому изложены названия некоторых видов хозяйственной деятельности, в частности лицензирование которых осуществляет Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Определен НКЦБФР лицензиатом по виду хозяйственной деятельности «профессиональная деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках», а для Национального совета по телевидению и радиовещанию уточнен вид хозяйственной деятельности в сфере медиа, согласно ЗУ «О медиа». Для Минокружения уточнен вид хозяйственной деятельности «производство особо опасных химических веществ, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины» в соответствии с ЗУ «Об управлении отходами». Посредничество в трудоустройстве за рубежом исключено из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию Минэкономики», - добавил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции создана решением Правительства 13 января 2023. За время работы МРГ в целом пересмотрела более 1000 инструментов.

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