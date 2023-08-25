В Одессе задержали военного чиновника, который украл бюджетные 1 млн гривен на строительстве спорткомплекса для ВСУ

СБУ и ГБР ликвидировали коррупционную схему хищения оборонного бюджета при возведении инфраструктурных объектов для ВСУ.

Источник фото: Служба безопасности Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе при возведении инфраструктурных объектов для ВСУ. Задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления, – сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что чиновник присвоил бюджетных более 1 млн гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона.

В сделку он втянул директора местной строительной компании.

Подрядчики не выполнили свои обязательства по договору, по которому должны были обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников. В частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения.

Однако фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по таким же статьям Уголовного кодекса Украины квалифицированы преступные действия его сообщника – директора компании-подрядчика.

Пока решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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