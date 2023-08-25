В Одесі затримали військового чиновника, який вкрав бюджетні 1 млн гривень на будівництві спорткомплексу для ЗСУ

СБУ та ДБР ліквідували корупційну схему розкрадання оборонного бюджету під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ.

Джерело фото: Служба безпеки України

Контррозвідники Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ. Затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, – повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що посадовець привласнив бюджетних більше 1 млн гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.

В оборудку він втягнув директора місцевої будівельної компанії.

Підрядники не виконали свої зобов’язання згідно договору, за яким мали забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення.

Однак фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності. Головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.

Поки вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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