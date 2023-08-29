У парку Чернівців почали демонтаж братської могили радянських офіцерів, фото

Пам'ятник на могилі радянських генералів та офіцерів демонтують, а тіла ексгумують та перепоховають на кладовищі.

Фото: Чернівецька міська рада

У Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка у Чернівцях розпочали демонтаж братської могили радянських генералів та офіцерів. Про це повідомила пресслужба Чернівецької міської ради.

"Незабаром у парку Шевченка більше не буде братської могили радянських генералів та офіцерів. Пам’ятник демонтуємо, а тіла ексгумуємо та перепоховаємо на кладовищі, що на Зеленій", - йдеться у повідомленні.

Сам демонтаж радянського пам'ятника може зайняти декілька днів. На його місці місцева влада планує створити новий громадський простір для відпочинку.

Рішення про демонтаж цього пам'ятника виконком міської ради прийняв ще навесні цього року. Попередньо демонтаж цього пам'ятника погодили із Міністерством культури та інформаційної політики.

Братська могила офіцерів і генералів радянської армії була встановлена 24 жовтня 1969 року за ініціативи Чернівецького облвиконкому.

Фото: Чернівецька міська рада

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