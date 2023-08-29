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В парке Черновцов начали демонтаж братской могилы советских офицеров, фото

00:01, 29 августа 2023
Памятник на могиле советских генералов и офицеров демонтируют, а тела эксгумируют и перезахоронят на кладбище.
В парке Черновцов начали демонтаж братской могилы советских офицеров, фото
Фото: Черновицкий горсовет
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Черновцах приступили к демонтажу братской могилы советских генералов и офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета. 

"Вскоре в парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зеленой", - говорится в сообщении.

Сам демонтаж советского памятника может занять несколько дней. На его месте местные власти планируют создать новое общественное пространство для отдыха.

Решение о демонтаже этого памятника исполком городского совета принял еще весной этого года. Предварительно демонтаж этого памятника был согласован с Министерством культуры и информационной политики.

Братская могила офицеров и генералов советской армии была установлена 24 октября 1969 года по инициативе Черновицкого облисполкома.

Фото: Черновицкий горсовет

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